Спасатели эвакуировали рабочих с горящего завода в Гатчине

Работники предприятия по производству ацетона в Гатчине Ленинградской области эвакуированы из зоны возгорания. Площадь пожара на территории завода увеличилась до 1,9 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Ранее в правительстве Ленинградской области заявили о возгорании в Гатчине, в промзоне на улице Индустриальной. Горят два кирпичных здания на территории завода, где производят ацетон. Ацетон разлился, пожару присвоен второй ранг, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось о возгорании на площади в 1,6 тысячи квадратных метров. К тушению привлечены более 50 сотрудников и 12 единиц техники. Благодаря своевременной эвакуации работников пострадавших нет. Специалисты производят забор проб воздуха на содержание опасных веществ.