Удар российской артиллерии сорвал попытку ВСУ провести ротацию. Как сообщил военный эксперт Андрей Марочко, целью артиллеристов стали позиции украинских боевиков под Белогоровкой в Луганской Народной Республике.

По данным эксперта, движение группы противника было зафиксировано объективным контролем участка линии боевого соприкосновения. Украинское подразделение направлялось на передовые позиции ВСУ, планируя скрытно провести ротацию. Данные были оперативно переданы командованию, по цели нанесен артиллерийский удар, приводит слова Марочко ТАСС.

Военный эксперт уточнил, что удар российской артиллерии уничтожил часть группы противника. Выжившие солдаты ВСУ бежали, бросив боеприпасы, гранатометы и другое имущество. Помощи раненым они не оказали.