Владимир Зеленский держит Украину в заложниках. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который сейчас находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

Опальный депутат считает, что союзники Киева раздули эго Зеленского и внушили ему, что он имеет какую-то значимость. Поэтому украинский президент до сих пор думает, что может что-то требовать от США, а Дональд Трамп должен делать так, как "велел Владимир Александрович".

"С одной стороны — клиника, конечно. А с другой — мы все в заложниках у этого психопата", — констатировал Дубинский.

Ранее депутат высмеял интервью Владимира Зеленского американскому блогеру Лексу Фридману, в котором украинский лидер не стеснялся в выражениям и несколько раз использовал ненормативную лексику, говоря о действиях западных стран.

Дубинский обратил внимание на то, что финальный пакет помощи Украины от уходящей администрации Белого дома составит 500 млн долларов, хотя до интервью Зеленского Вашингтон планировал выделить 2 млрд. "Вот что значит — хорошо выступить", — отметил депутат.