Информация о ходе СВО. Российские военные прорвали оборону неонацистов сразу на двух участках Красноармейского направления - на юге и востоке от ключевого укрепрайона ВСУ. Ситуация для киевских радикалов критическая. Наши мотострелки и артиллеристы взяли под огневой контроль основные трассы. Также значительно расширен плацдарм на правом берегу реки Оскол, в считанных километрах от Купянска. Продвижение российских войск - и на других направлениях.

На боевых машинах десанта бронегруппа крымских десантников совершает стремительный бросок в сторону позиций ВСУ в приграничном районе Курской области.

Огонь по опорному пункту националистов ведется из 30 и 100-миллиметровых пушек, затем высаживается десант. Штурмовикам гвардейского Донского казачьего полка удается подобраться практически вплотную к противнику. Бой скоротечен и эффективен.

Постоянные рейды десантников в Курском приграничье поддерживает артиллерия, а с воздуха удары по позициям ВСУ наносит авиация ВКС. Истребитель-бомбардировщик Су-34 бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции поразил опорный пункт националистов.

Подразделения Южной группировки, ведущие бои на Кураховском направлении, активно применяют мототехнику. Маневренная и вездеходная, она позволяет обходить минные заграждения и снижает риск поражения беспилотниками.

В районе Великой Новоселки в ДНР расчет тяжелой огнеметной системы "Тосочка" уничтожил пункты временной дислокации ВСУ. По сравнению с "Солнцепеком", эта установка имеет ряд преимуществ. В частности, стала более маневренной и дальнобойной.

А это на Красноармейском направлении расчет гаубицы "Мста - Б" группировки "Центр" уничтожил командный пункт ВСУ. Цель поразили на расстоянии более 15 километров. Артиллеристы использовали высокоточный боеприпас нового поколения.

Только за сутки подразделения группировки "Центр" поразили несколько опорных пунктов противника, уничтожили большое количество техники. ВСУ потеряли до 510 военнослужащих.