ФСБ изъяла у подпольных оружейников более 300 единиц оружия

Преступную деятельность сотни подпольных оружейников пресекли сотрудники Федеральной службы безопасности России. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, изъято более трех сотен единиц оружия.

В ЦОС уточнили, что сотрудники ФСБ действовали во взаимодействии с МВД России и Росгвардией. В результате операции пресечена преступная деятельность 109 граждан из 40 российских регионов. Задержанные причастны к незаконному обороту оружия, а также к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских.

Прекращена деятельность 38 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Во время обысков изъято из незаконного оборота 355 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства – в том числе пулеметы, автоматы, пистолеты, карабины, гранатометы и огнеметы. Также в тайниках обнаружены противопехотные и противотанковые мины, гранаты, порох, тротил и более 94 600 патронов различного калибра.