На зиме поставили крест: весна наступит раньше срока

Температура воздуха в Москве во второй половине зимы будет значительно выше нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, первая декада января оказалась почти на 5 градусов теплее нормы и сейчас соответствует "метеорологической" весне. Из-за плюсовой температуры снежный покров тает на глазах – сейчас он ниже нормы в пять раз.

Синоптики прогнозируют, что тенденция сохранится до конца сезона. Температура воздуха в Москве будет на пять градусов выше нормы. Это, по словам Тишковца, ставит крест на настоящей зиме. При этом он допускает, что возможны морозные и снежные "накаты" и другие погодные сюрпризы, однако они существенно не изменят ситуацию.

Март и апрель, по предварительным прогнозам, также будут на 3-4 градуса теплее нормы. Это указывает на вероятность преждевременного наступления весны — до 21 марта, написал Тишковец в своем Telegram-канале.