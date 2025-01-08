Избранный президент США Дональд Трамп решил применить тактику унижения европейских стран. Частью этой тактики стало его давление на Данию и визит его сына Дональда Трампа-младшего в Гренландию.

Как пишет издание La Jornada, европейские страны не извлекли уроки из событий 2017 — 2021 годов. Вместо того, чтобы сокращать зависимость от США, ЕС стал участником провокаций против России. Евросоюз оказался замешан в инициированной НАТО войне, не щадящей жизни украинских военных.

Нынешняя позиция Трампа показывает: он прекрасно знает, что страны-члены Европейского союза слабы в политическом и административном плане. Лидеры государств ЕС готовы скорее терпеть любые унижения, чем возражать Вашингтону.