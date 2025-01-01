Десантники 98-й дивизии начали 2025 год со штурма ангаров Часовоярского огнеупорного комбината. Об этом сообщил начальник оперштаба разведцентра "Мелодия" бригады "Эспаньола" с позывным Чукча. По его данным, российские военные зашли в третий и четвертый цеха комбината, вытеснив подразделения ВСУ.

Российские военные наступают атаковали позиции украинцев с северо-западного фланга. Им удалось выбить врага из большинства прилегающих к третьему цеху строений и с двух сторон зайти в сам цех. Военный подчеркнул, что самое большое и подготовленное к обороне здание комбината является ключевым узлом обороны этого укрепления.

Тем временем в Северном микрорайоне города работал штурмовой отряд "Русь". При поддержке снайперов "Эспаньолы" и бойцов 200-й мотострелковой бригады, сыгравших основную роль в штурме, отряд взял под контроль две трети микрорайона, захватив в том числе и 4-й цех Часовоярского комбината, передает ТАСС.