Подразделения российской армии находятся в паре километров от окраин Красноармейска в Донецкой народной республике (украинское название - Покровск). Об этом сообщил глава назначенной Киевом Покровской военной администрации Сергей Добряк.

По данным украинского чиновника, почти вся критическая инфраструктура в городе уничтожена. Ситуация для обороняющихся ухудшается каждый день, передает РБК-Украина. Добряк сообщил, что в городе осталось 7 тысяч жителей – все взрослые, детей среди них нет.

Ранее российские военные эксперты заявили об открытии дороги для российских войск на подконтрольный киевскому режиму Красноармейск. Они пояснили, что это стало возможным благодаря освобождению Курахово.