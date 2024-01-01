С Блиновской прекратили взыскание 1,1 млрд рублей по налогам. Но это не точно

Федеральная налоговая служба прекратила исполнительное производство о взыскании с "королевы марафонов" Елены Блиновской более 1,1 миллиарда рублей по налогам. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, с Блиновской взыскали 1168855426 рублей, однако в конце ноября 2024 года блогер была признана банкротом.

В то же время ТАСС сообщает, что исполнительное производство на самом деле не было прекращено. Оно было открыто 25 ноября 2024 года на основании акта ИФНС №6 по Москве.

Согласно акту, с Блиновской начато взыскание налогов и сборов, включая пени, на общую сумму более 1 млрд 168 млн рублей.

Кроме того, согласно базе ФССП, приставы также взыскивают с блогера 2 тысячи рублей исполнительных сборов и штраф ГИБДД в 500 рублей.