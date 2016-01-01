Братислава объявила о визите парламентской делегации Словакии в Москву

Делегация словацкого парламента прибудет в Москву 12 января. Об этом сообщили в пресс-службе Словацкой национальной партии, которой руководит вице-спикер Национального совета Андрей Данко.

По данным агентства ТАСС, Данко с 2016 года по 2020 год занимал пост спикера парламента, активно участвовал в работе депутатской группы дружбы с Россией. Политик подчеркивает, что в России у него много друзей и наработаны прекрасные контакты.

Вице-спикер ранее заявлял, что в плане визита делегации в Москву - встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, спикером Госдумы Вячеславом Володиным, с другими российскими политиками. Основной темой переговоров, по словам Данко, станет перспективы сотрудничества Словакии и России в сфере энергетики.