Путин обсудил с Совбезом меры по безопасности на мероприятиях к 80-летию Победы

Как обеспечить безопасность в ходе подготовки и празднования юбилея Победы, обсудили сегодня постоянные члены Совбеза России. Провел совещание Владимир Путин - по видеосвязи из своей резиденции в Ново-Огарёве.
В беседе приняли участие глава правительства, спикер Совета Федерации, члены администрации президента, министр иностранных дел и руководители силовых ведомств.
"Уважаемые коллеги, добрый день. Обсудим сегодня дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности в период подготовки и проведения празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - сказал Путин.