"Дурилка картонная": Захарова оценила слова президента Литвы о Калининграде

"Влажные исторические фантазии" президента Литвы Гитанаса Науседы оценила официальный представитель МИД России. По словам Марии Захаровой, к микрофону допустили очередную "дурилку картонную".

Науседа назвал Калининград частью "Малой Литвы". По его словам, "Караляучюс никогда не станет Калининградом" и необходимо сохранить в регионе последние признаки литовской культуры.

Захарова напомнила, благодаря кому столица Литвы называется Вильнюс, а не Вильно и Каунас. Это было решение Сталина, который в 1939 году заключил с литовской стороной Договор о передаче Литовской Республике города Вильно и Виленской области. Также и крупнейший литовский порт на Балтике был переименован из Мемеля в Клайпеду и окончательно стал литовским в 1945 году. Благодарить за это следует совершившим самоотверженный подвиг бойцов Красной армии, памятники которым сегодня сносят литовские власти.

По словам российского дипломата, все эти "подарки" Советского Союза Литве местные потомки недобитых "лесных братьев" до сих пор не могут простить Москве. Вильнюс может их и обратно вернуть, если история так жмет литовскому президенту, заключила Захарова.