ВС России берут в клещи Красноармейск и Димитров. Российские войска не штурмуют эти города в лоб, а обходят эту агломерацию с запада и с востока, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, самые большие успехи - западнее Покровска, в районе знаменитой шахты "Красноармейская".

Как сказал Кимаковский в эфире "Соловьев Live", на Димитровском направлении идет давление еще и с севера. В принципе, задача взять в клещи эти города уже почти выполнена. Бронетехника ВС России уже была на трассе Димитров — Константиновка, уточнил Кимаковский.

Советник главы ДНР добавил, что Константиновка, из которой ВСУ делают укрепрайон, тоже очень важная цель для российской армии. Он отметил успехи российских войск в Часов Яре. Также, по его данным, ВС России наступают от Селидово на запад в сторону Запорожской и Днепропетровской областей.