Инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения и места дислокации ВСУ стали целью российской артиллерии, ракетных войск и авиации в течение недели. По данным Минобороны России, Вооруженные силы нанесли 28 ударов высокоточным оружием и беспилотниками.

В военном ведомстве уточнили, что в результате ударов поражены военные аэродромы, цеха сборки и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников.

Также, по информации Минобороны, за минувшую неделю в зоне СВО сдался в плен 91 украинский солдат. ВС России сбили украинский истребитель МиГ-29. Российские войска заняли село Надия в ЛНР и установили контроль над городом Курахово в ДНР.