Песков назвал Литву враждебным государством

Литва – недружественное государство по отношении к России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Гитанаса Науседы о притязаниях страны на Калининград.

Представитель Кремля подчеркнул, что Литва является для России недружественным государством. Враждебно настроенным государством, которое, как выясняется, имеет еще и территориальные притязания.

Президент Литвы в очередной раз допустил выпады в адрес Москвы и высказал притязания на Калининградскую область. Он прокомментировал на своей странице в соцсети X переименование Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды – заявив, что в регионе необходимо "сохранить литовскую культуру", передает РИА Новости.