ВС России продолжают громить формирования ВСУ на территории Курской области, сообщили в Минобороны в ходе брифинга в пятницу, 10 января.

"За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, уничтожены два танка, четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, пять артиллерийских орудий и два миномета. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника, подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ.

Всего радикалы за время боевых действий в курском приграничье потеряли до 50600 военнослужащих. Владимир Зеленский же ранее назвал "курскую операцию" одной из самых больших "побед" Украины за все время боевых действий.

Во время прямой линии в декабре Владимир Путин заявил, что ВС России обязательно выбьют противника из Курской области, а все объекты, жилье и инфраструктура будут восстановлены.