В Кремле обозначили сроки возможных переговоров Путина с Трампом

Контакты президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа можно будет организовывать после официального вступления избранного президента США в должность. В Кремле исходят из обоюдной готовности к встрече, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил: Москва приветствует желание Трампа вести диалог с Путиным. В России видят, что и Трамп декларирует свою готовность решать проблемы через диалог. В Кремле это приветствуют, хотя конкретики пока никакой нет.

Песков напомнил: Путин не раз говорил о своей открытости к контактам с международными лидерами, в том числе с президентом США. Представитель Кремля подчеркнул, что никаких предварительных условий для переговоров президентов России и США не требуется - лишь обоюдное желание и политическая воля вести диалог, передает РИА Новости.