Зеленский решил завершить конфликт в 2025 году

Украина хочет завершить конфликт с Россией в 2025 году. Однако прежде Киев желает получить гарантии безопасности от США, заявил Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, украинцам очень важно, чтобы наступил мир. Но прежде чем о чем-то договариваться, надо определить серьезные гарантии безопасности для Украины и для Европы, - заявил украинский лидер в интервью итальянскому телеканалу Rainews24. Зеленский вдобавок указал Вашингтону, что он должен оказать давление на Россию.

Президент России Владимир Путин ранее назвал главные условия мирного урегулирования конфликта на Украине. Москва прекратит огонь после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.