Возлюбленный Муцениеце Петр Дранга получает полмиллиона рублей за выступление

О том, что Агата Муцениеце встречается с Петром Дрангой, стало известно в конце прошлого года. Артисты начали выходить в свет вместе и публиковать в социальных сетях фотографии и видео, не оставляющие сомнений в том, какие у них отношения.

Теперь же стало известно, что избранник актрисы весьма состоятельный человек. Так, в распоряжении телеграм-канала "Звездач" оказалась информация, согласно которой Петр Дранга получает полмиллиона рублей за выступление.

Впрочем, многие интернет-пользователи не верят в искренность чувств Агаты и Петра. Ходят слухи, что этими отношениями оба прикрывают свои истинные романы. Якобы на самом деле Муцениеце встречается с состоятельным, но несвободным мужчиной, а Дранга, по некоторым данным, вообще равнодушен к женщинам.

Отметим, что сами артисты никак не реагируют на все слухи. Муцениеце и Дранга стараются проводить вместе каждую свободную минуту. Вот и в новогодние праздники влюбленные буквально не расставались.