Трамп не пригласил фон дер Ляйен на свою инаугурацию

Урсула фон дер Ляйен "не имеет планов" присутствовать на инаугурации президента США Дональда Трампа. Об этом заявила представитель Еврокомисии Паула Пинью на брифинге в Брюсселе.

По словам Пинью, председатель Европейской комиссии не получала приглашения на эту церемонию. В то же время, если такое приглашение будет получено, в ЕК его рассмотрят. Инаугурация президента США Дональда Трампа состоится 20 января.

Представитель ЕК подтвердила, что фон дер Ляйен в настоящей момент больна. Она находится дома, где восстанавливается после пневмонии. Сможет ли глава Еврокомиссии приступить к работе на следующей неделе, будет решено 13 января, передает ТАСС.