В 40 российских регионах пресечена деятельность сети нелегальных оружейников. Главное

Гранаты и взрывчатка, автоматы, пулеметы и магазины к ним, почти сто тысяч патронов всевозможного калибра - от 9-миллиметровых до охотничьей дроби. Это самое масштабное подпольное производство оружия, которое пресекли в нашей стране сотрудники ФСБ.

Силовики одновременно работали по всей стране. В результате – 109 задержанных в 40 регионах. То есть самопальные стволы и гранаты производили практически в каждом втором субъекте Российской Федерации. От Якутии, Хакасии, Приморья и Иркутской области до Херсонской, Ярославской, Тверской области и Донецкой народной Республики злоумышленники производили и готовили к продаже пистолеты и автоматы. По всем адресам произведены задержания и обыски.

"В результате из незаконного оборота изъято 355 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства (в том числе пулемёты, автоматы, пистолеты-пулемёты, пистолеты, револьверы, винтовки, карабины, ружья, гранатомёты, огнемёты, противопехотные и противотанковые мины, гранаты, свыше 35 килограммов взрывчатых веществ (порох, тротил), более 94600 патронов различного калибра. Прекращена деятельность 38 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Черные оружейники изготавливали ружья из всего, что удавалось достать. Здесь и переделанная в огнестрельные орудия пневматика, и модернизированные охотничьи ружья, и восстановленные неразорвавшиеся боеприпасы. Также много оригинальных, но вышедших из строя автоматов и пистолетов. Их подозреваемые вывозили преимущественно из зоны проведения специальной военной операции. Часть деталей ремонтировали, а что-то и вовсе изготавливали вручную.

Несмотря на столь масштабную операцию, незаконный оружейный бизнес еще остается серьезной проблемой в нашей стране, рассказали в силовом ведомстве. Тем не менее сотрудники ФСБ продолжают успешно вычислять и пресекать эти преступления. Статьи Уголовного кодекса за незаконный оборот, изготовление и переделку оружия тоже серьезно ужесточили. Подозреваемым грозит вплоть до пожизненного заключения.