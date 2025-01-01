Мишустин вручил премии правительства России в области СМИ

Работа профессиональных журналистов крайне необходима обществу. Они опровергают фейки, обеспечивают не только информационную, но и национальную безопасность страны. Об этом глава кабмина Михаил Мишустин говорил на церемонии вручения правительственных премий в области СМИ. Она состоялась в преддверии профессионального праздника Дня печати, который будет отмечаться 13 января.

Среди награжденных - 45 журналистов федеральных и региональных медиа. Также в честь 60-летия старейшей детской программы "Спокойной ночи, малыши" отметили ее сотрудников.

Но особое внимание, конечно же, тем, кто с риском для жизни делают репортажи и прямые включения из зоны проведения спецоперации.