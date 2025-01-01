Мишустин вручил премии правительства России в области СМИ

Работа профессиональных журналистов крайне необходима обществу. Они опровергают фейки, обеспечивают не только информационную, но и национальную безопасность страны. Об этом глава кабмина Михаил Мишустин говорил на церемонии вручения правительственных премий в области СМИ. Она состоялась в преддверии профессионального праздника Дня печати, который будет отмечаться 13 января.
Среди награжденных - 45 журналистов федеральных и региональных медиа. Также в честь 60-летия старейшей детской программы "Спокойной ночи, малыши" отметили ее сотрудников.
Но особое внимание, конечно же, тем, кто с риском для жизни делают репортажи и прямые включения из зоны проведения спецоперации.
"Самое главное и ценное - это ваши рассказы о людях, которых вы встречаете в таких командировках. По предложению президента 2025 год объявлен Годом Защитника Отечества. В честь наших героев - участников спецоперации - и в память о подвигах всех наших предков, которые сражались в самые разные исторические периоды, за свою страну, за свою Родину. Ваши материалы - это, конечно, живая хроника текущих событий, важная часть современной истории", - отметил Мишустин.