НАТО потратится на оборону после слов Трампа

Недавно избранный американский президент Дональд Трамп призвал страны-участниц НАТО увеличить расходы на оборону с 2% до 5% от их ВВП. Слова лидера США вызвали неоднозначную реакцию. Чиновники и аналитики считают, что НАТО откажется от предложения Трампа, но все же увеличит траты на оборону.

Так, например, министр обороны Италии Гуидо Крозетто высказал мнение, что страны-участницы НАТО повысят показатель с 2%, но каким конкретно он будет, пока сложно сказать. И точно не идет речи о 5%, потому что "было бы невозможно почти для каждой страны прямо сейчас", передает Reuters.

Сообщается, что повышение расходов на оборону будет обсуждаться летом на саммите в Гааге.

Говорят, главы минобороны стран НАТО огорчены ситуацией на Украине. С плохо скрываемым пессимизмом они анонсировали выделение последнего пакета так называемой военной помощи Украине. Транш в размере полумиллиарда долларов стал финальным залпом уходящей администрации Джо Байдена. Также сообщается, что морально-психологическое состояние украинской армии катастрофически низкое.