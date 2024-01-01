53-летняя Дробязко показала дочь и поблагодарила врачей

Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас стали родителями в конце года. Причем слухи о беременности фигуристки ходили еще с осени, однако им мало кто верил. Многие интернет-пользователи были уверены, что информация о том, что 52-летняя Маргарита ждет первого ребенка, распускается специально, а на самом деле малыша вынашивает суррогатная мать. И лишь преданные поклонники были уверены, что спортсменка рожает сама, потому что разглядели на ее сентябрьских фото, выложенных в запрещенную сеть "Инстаграм", расплывшуюся талию Дробязко.

В начале декабря 2024 года Маргарита родила дочь. Сегодня, 10 января 2025 года, фигуристка опубликовала несколько фотографий с выписки. Примечательно, что литовская спортсменка рожала в московском центре акушерства имени В.И. Кулакова. Также интересно, что в отличие от многих знаменитостей Маргарита не стала прятать лицо дочки за смайликами.

"Вот уже месяц, как мы с Николиной вернулись домой! Наконец выпала свободная минутка поделиться, наконец, первыми фотографиями с выписки! А главное, поблагодарить всех прекрасных врачей, которые сделали мою беременность не только возможной, но приятной и счастливой! Роды легкими, восстановление быстрым! Мне повезло попасть в руки профессионалов с большой буквы! Спасибо!!!! И, конечно, хочу поблагодарить моих друзей и близких за поддержку! А также всех поклонников и подписчиков за поздравления и подарки для нашей маленькой девочки", - написала Дробязко.

В комментариях многочисленные поклонники и подписчики рассыпались в поздравлениях и комплиментах, а также добрых пожеланиях.