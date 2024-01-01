Новое пятно мазута обнаружено в Керченском проливе

Специалисты обнаружили новое пятно нефтепродуктов в акватории Керченского пролива у кормовой части танкера "Волгонефть 239", который находится на мели. Его площадь составляет около 2,8 тыс. кв. м, сообщается в официальном Telegram-канале Минтранса России.

Там рассказали, что уже предпринимаются необходимые меры по его локализации с помощью боновых заграждений, затем пятно уберут с морской поверхности биосорбентом. Кроме того, в район нового выброса нефтепродуктов направлены пять судов и береговая спасательная служба с оборудованием и спецтехникой. Также кормовую часть севшего на мель танкера под водой осматривают водолазы.

"Всего с момента аварии танкеров "Волгонефть" обследовано около 1,7 тыс. кв. км акватории, очищено 38,7 тыс. кв. м. Мониторинг проводится круглосуточно, в том числе при помощи спутниковых снимков и подводного аппарата", - сообщили в Минтрансе.

Напомним, два танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года, суда перевозили свыше девяти тысяч тонн мазута.