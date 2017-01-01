Чиповская и Ендальцев расстались: брак не продержался и года

Сегодня, 10 января, в Сети распространилась информация, что одна из самых красивых пар в отечественном шоу-бизнесе, актеры Анна Чиповская и Дмитрий Ендальцев, расстались менее чем через год после заключения брака.

Вообще слухи о том, что в отношениях актеров не все гладко, стали ходить еще несколько месяцев назад. Поводом послужило то обстоятельство, что на дне рождения Ани не было замечено ее мужа Дмитрия. При этом актриса сияла от счастья, ничем не демонстрируя проблемы в семье. А теперь Ендальцева сняли в обнимку с другой женщиной. Говорят, еще летом, до дня рождения Чиповской, супруги расстались, их брак не продержался и года. Впрочем, сами Анна и Дмитрий пока никак не прокомментировали эти данные

При этом отметим, что вместе Чиповская и Ендальцев были порядка шести лет. Они познакомились на съемках фильма "Гороскоп на удачу". В 2017 году актеры начали встречаться, но долго не подтверждали свои отношения. В июне 20232 года влюбленные оформили отношения, напоминает Spletnik.

Интересно, что многие интернет-пользователи рады расставанию Чиповской и Ендальцева. По их мнению, Дмитрий никогда не был парой эффектной красотке Анне, и дело не во внешности. По слухам, у артиста были проблемы с запрещенными веществами, и актриса прилагала много усилий, чтобы "вытащить" его.