Российскую продукцию привезут на фестиваль-ярмарку "Сделано в России" в Шэньян

Российский экспортный центр при поддержке Минсельхоза вновь проведет фестиваль-ярмарку "Сделано в России". Состоится она в Китае, а именно в городе Шэньян провинции Ляонин, КНР.

Фестиваль пройдет с 17 по 25 января в торговом центре Shengjing Mall, расположенном на знаменитой "Русской улице".

Жители Шэньяна смогут оценить продукцию от более 120 производителей из порядка 40 регионов России. Это будут в том числе продукты питания, косметика, товары народного промысла, сувениры. На площадке ярмарки компании проведут деловые встречи.