На "Уроках цифры" расскажут про кибербезопасность в области ИИ

С 13 января по 2 февраля в российских школах пройдут "Уроки цифры" от "Лаборатории Касперского". Тема - "Кибербезопасность и искусственный интеллект".

Школьников обучат азам безопасного применения нейросетей. Кроме того, им расскажут о действиях кибермошенников. И о том, как технологии машинного обучения помогают специалистам по кибербезопасности в их работе.

Учащихся 1-4 классов научат создавать простые запросы при работе с ИИ, школьникам 5-9 классов покажут, как обучаются алгоритмы ИИ, старшеклассников е познакомят с ИИ-ботами.