Собянин открыл новый велопешеходный мост через Нагатинский затон

Марина Бурдейная, не скрывая восторга, записывает эмоциональное сообщение в районный чат: "Посмотрите, какое чудо. Сколько людей, сколько радостных лиц. И наш район отсюда смотрится просто обалденно".

Соседи Марины, проживающие в районе Нагатинский Затон, практически все здесь. И тоже снимают красивые ролики на мобильные телефоны. С этого дня велопешеходный мост - новая достопримечательность.

Вдоль набережной в последние годы вырос целый квартал. Потому местные жители с интересом наблюдали, как строители вбивали сваи, соединяли пролеты, регулировали подсветку. И вот, наконец, ограждения убрали, мост открыли.

С важным событием собравшихся поздравил мэр Москвы Сергей Собянин: "Поздравляю с открытием моста! Небольшой, но очень интересный. Соединяет одну часть района с другой. Делает доступным метро, которое мы недавно открыли, БКЛ. Соединяет две набережные, здесь можно гулять, ездить на велосипеде. Поблагодарим строителей - они такой новогодний праздник сделали для всех нас".

Разделенный затоном район давно нуждался в переправе. Строители начали соединять два берега два года назад. Проект хоть небольшой - мостовой переход длиной всего 219 метров - но амбициозный.

"Таких мостов в Москве еще не строили. Конструкция моста располагается на кривой в форме полумесяца, поддерживаемая пилонами и вантами", - отметил Сергей Солодкий, заместитель директора компании-подрядчика.

Строители вбивали сваи на 50-метровую глубину. Все выполнено из отечественных материалов.

"При проектировании за основу была взята ферма Финка. Это американский инженер. Подразумевает под собой балку пролетного строения, которая опирается на вертикальные элементы, которые, в свою очередь, соединяются с балками через стальные тросы", - объяснил Денис Кудрук, руководитель проекта.

Стоя на мосту, можно любоваться акваторией затона. Появился дополнительный прогулочный маршрут. Втрое короче стал путь до метро.

В Нагатинском Затоне проживает более 120 тысяч человек. За последние годы район буквально расцвел. И, как заверил мэр Москвы, развитие продолжится.

"Сделали благоустройство набережных, запустили речные суда. Они все время ходят, несмотря на ледовую обстановку. Так что район становится все более и более благоустроенным. Рядом Коломенский парк благоустраиваем. Первую очередь через пару месяцев сдадим. Потом - вторую очередь. Будет очень красивая набережная", - рассказал Собянин.

Ожидается, что новым мостом будут пользоваться порядка 10 тысяч человек в сутки.