Состоялась инаугурация Николаса Мадуро в Венесуэле

Николас Мадуро в третий раз стал президентом Венесуэлы. Инаугурация прошла в Каракасе. Срок полномочий Мадуро рассчитан на шесть лет - до 2031 года. Интересно, что от России на торжественной церемонии присутствовал председатель Госдумы Вячеслав Володин, отмечает ТАСС.

Помимо России, с победой Николаса Мадуро поздравили Боливия, Гондурас, Иран, Китай, Куба, Никарагуа и другие государства. А вот некоторые страны, в частности, Аргентина, Гватемала, Коста-Рика, Перу, Чили и США, не признали переизбрание Мадуро и поддерживают Гонсалеса.

Кстати, сам Эдмундо Гонсалес вынужденно покинул Венесуэлу, однако ранее появлялась информация о его намерении вернуться в страну к 10 января, чтобы "принять присягу". При этом вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявляла, что если Гонсалес появится в стране, то его "немедленно задержат", передает "Интерфакс".