Новые санкции США: в черный список попали "Ингосстрах" и "Газпром нефть"

Минфин США расширил санкции в отношении России. В черный список попали глава "Зарубежнефти" Сергей Кудряшов и глава "Газпром нефти" Александр Дюков, сын совладельца "Лукойла" миллиардера Вагита Алекперова, заместители министра энергетики России Роман Маршавин и Эдуард Шереметцев; компании "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", "Ингосстрах" и "Альфастрахование". Кроме того, США наложили санкции более чем на 30 российских нефтесервисных компаний, передает РИА Новости.

США рассчитывают, что новые рестрикции будут стоить России "миллиарды долларов ежемесячно" и, как следствие, ударят по курсу рубля и даже приведут к дальнейшему повышению ключевой ставки ЦБ.

В свою очередь Москва внимательно реагирует на санкции, вводимые Западом. Они направлены на сдерживание России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его мнению, цель санкций - подавление экономических, политических и иных российских интересов.

При этом ранее газета New York Times заявила, что европейские страны не способны или не хотят строго соблюдать санкции против России, в то время как такие страны, как Индия, увеличивают импорт российской нефти, что приносит Москве значительные финансовые поступления.