Роман Анны Седоковой и знаменитого хоккеиста обсуждают в Сети

В начале декабря 2024 года Анна Седокова развелась с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. 16 декабря артистка справила день рождения, а в ночь на 17 декабря ее бывший муж покончил с собой. Потрясенная жуткой новостью певица попала в больницу с нервным срывом.

Что сейчас происходит в личной жизни Анны Седоковой, остается только гадать. Собственно, сетевые сыщики свели артистку с молодым хоккеистом Сергеем Плотниковым. Дело в том, что в конце октября 2024 года Анна Седокова побывала в Санкт-Петербурге на хоккейном матче. Болела она за питерский клуб СКА, пела на льду и признавалась, что "Питер - это город для любви". Свитер ей выдали с номером 16 - под таким как раз играет 34-летний нападающий Сергей Плотников.

Видимо, отсюда и поползли слухи о романе спортсмена с певицей. Их отношения бурно обсуждают в Сети. Так, на странице СКА в Интернете много комментариев о Плотникове и Седоковой. Более того, интернет-пользователи уже переместились с неудобными вопросами в профиль жены хоккеиста Марии Плотниковой. Впрочем, она на них не отвечает.

Как выяснил телеграм-канал "Светский хроник", Плотниковы состоят в браке 12 лет. У них двое детей. О разводе ничего неизвестно. Но интересно, что в соцсетях хоккеиста фото с супругой было опубликовано год назад.