США усиливают давление на российский энергетический сектор. Главное

Сегодня, 10 января, США ввели новые санкции в отношении России. Как сообщили в Белом доме, это одни из самых масштабных рестрикций, направленных на российский энергетический сектор. в администрации уходящего президента Джо Байдена надеются, что жесткие ограничения будут стоить России "миллиарды долларов ежемесячно" и, как следствие, ударят по курсу рубля и даже приведут к дальнейшему повышению ключевой ставки ЦБ.

При этом в Белом доме подчеркнули, что эти санкции абсолютно безопасны для глобального нефтяного рынка - якобы они не несут риска дефицита, а в США и вовсе переизбыток нефти. К слову, ранее газета New York Times заявила, что европейские страны не способны или не хотят строго соблюдать санкции против России, в то время как такие страны, как Индия, увеличивают импорт российской нефти, что приносит Москве значительные финансовые поступления.

Кстати, США заявили, что намерены продолжать бороться с обходом санкций против России и даже сменили их политику - теперь в черный список может попасть любое лицо за факт работы с российским ТЭКом, передает РИА Новости.

Примечательно, что 20 января новым президентом США станет республиканец Дональд Трамп. Именно от его администрации в дальнейшем будет зависеть судьба всех санкций и ограничений в отношении России. При этом отмечается, что если Трамп захочет снять рестрикции, то ему для этого потребуется получить одобрение Конгресса.

Напомним, что США наложили санкции более чем на 30 российских нефтесервисных компаний, включая "РН-Бурение" (структура "Роснефти") и "Технологии ОФС" (объединяет бывшие активы Baker Hughes в России).