Российские военные активно продвигаются вглубь обороны противника на стратегически важных участках фронта, поражают укрепленные позиции врага на передовой и военную инфраструктуру врага в тылу, сообщает "ТВ Центр".

Мощную огневую поддержку пехоте в ходе наступления обеспечивают наши артиллеристы. На кураховском направлении расчёты 152-миллимитровых гаубиц успешно поражают опорные пункты и скопление живой силы ВСУ.

Координаты цели выявляет воздушная разведка. Операторы беспилотников оперативно передают данные на командный пункт и корректируют данные в ходе боя. А с помощью барражирующих боеприпасов "Ланцет" экипажи ударных дронов успешно уничтожают вражескую боевую технику.

Воздушное пространство над Курской областью - под контролем армейской авиации. Экипажи вертолетов Ми-28 сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничных районах. Работали в составе смешанной тактической группы. Огонь вели по заданным координатам. Разведка подтвердила - все цели успешно поражены, пилоты выполнили обязательный противоракетный маневр и благополучно вернулись на аэродром вылета.