Рядовой Алексей Панарин в составе головного дозора обнаружил вражескую диверсионную группу и несмотря на численное превосходство противника, вступил в неравный бой. Скрытно обойдя неонацистов с фланга Алексей прицельным выстрелом из противотанкового гранатомёта уничтожил пулемётный расчёт. Враг был вынужден отступить.

Ефрейтор Андрей Ерофеев командовал отрядом штурмовиков во время наступления российских войск. В ходе боя наши военнослужащие продвинулись вглубь обороны ВСУ, но были заблокированы неонацистами.

Ерофеев принял решение отойти на запасные позиции. Укрывшись в полуразрушенном здании наши бойцы отбили атаку ВСУ и вытеснили врага из населённого пункта., сообщает "ТВ Центр".