85 украинских беспилотников сбиты ночью в России

Минувшей ночью над территорией России сбито 85 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись шесть регионов и акватории Чёрного и Азовского морей. По 16 дронов уничтожены над территориями Воронежской области и Краснодарского края, 14 аппаратов сбито над акваторией Азовского моря, четыре – в Белгородской области, два БПЛА перехвачены над территорией Тамбовской области и по одному – в Крым и Курской области. Ещё 31 дрон ликвидирован над акваторией Чёрного моря.

В Тамбовской области беспилотники ВСУ врезались в два жилых многоквартирных дома в городе Котовске. Пострадали несколько человек.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве. В октябре 2024 года в результате точного попадания был частично разрушен Генштаб ВСУ.