Умерла актриса Евгения Добровольская

Сегодня, 10 января, стало известно, что умерла народная артистка России Евгения Добровольская. Ей было 60 лет. Печальная новость появилась в официальном Telegram-канале Московского Художественного театра (МХТ) им. А.П. Чехова.

"Невероятно трудно это произнести и невозможно принять… Умерла Евгения Добровольская. Народная артистка России, любимая действительно всей страной. Ведущая актриса Художественного театра, за 33 года сыгравшая на его сцене десятки главных ролей. Наша Женя, бесконечно талантливая и бесстрашная и столь же бесконечно сомневающаяся, непредсказуемая, предельно искренняя, настоящая всегда и во всём. Именно Женя – несмотря на безусловный авторитет, заслуги и юбилейные даты (26 декабря мы поздравляли её с 60-летием), в театре никто не звал ее Евгенией Владимировной. Ни в жизни, ни в творчестве она не успокаивалась, не "бронзовела", в ней продолжала угадываться ершистая и ранимая девочка-подросток из её дебютного фильма "Клетка для канареек", - сообщается в официальном заявлении.

Причиной смерти актрисы стала тяжелая болезнь. По некоторым данным, речь идет о раке. Отмечается, что Евгения Добровольская боролась за жизнь упорно и не теряла надежды. Однако ее физических сил не хватило для того, чтобы победить недуг.

"Художественный театр скорбит и выражает соболезнования семье актрисы – сыновьям Степану, Николаю и Яну, дочери Анастасии, а также всем ее родным и близким, всем, кто ее любил", - говорится в сообщении театра.

О месте и времени похорон Евгении Добровольской пока неизвестно.