Названа предварительная причина смерти Евгении Добровольской

Сегодня, 10 января, стало известно о смерти известной актрисы Евгении Добровольской. Ей было 60 лет. Знаменитая артистка скончалась из-за острой сердечной недостаточности, которая наступила, предварительно, на фоне онкологического заболевания, передает телеграм-канал Mash.

Примечательно, что в последнее время Евгения Добровольская выглядела очень худой. Именно поэтому и поползли слухи о том, что у актрисы серьезные проблемы со здоровьем. Окончательно назовут причину смерти артистки после экспертизы.

Напомним, что у Евгении Добровольской осталось четверо детей: сыновья Степан, Николай и Ян и дочь Анастасия. Примечательно, что второй и третий сыновья рождены от известных актеров Михаила Ефремова и Ярослава Бойко.