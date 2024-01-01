Экономист рассказал о пенсиях, которые в феврале вырастут до уровня фактической инфляции

Доцент Финансового университета при Правительстве России Петр Щербаченко рассказал ТВЦ, что размер пенсий увеличат как для неработающих, так и для работающих пенсионеров. Кроме того, в этом году пенсионеры старше 80 лет и люди с инвалидностью первой группы начнут получать надбавку к пенсии в размере 1200 рублей, которая будет ежегодно индексироваться.

Отметим, что с 1 января пенсии в России уже проиндексировали на 7,3%. В середине января будет дана оценка фактической инфляции за год. Исходя из нее будет определен окончательный размер индексации пенсий. Прогнозируется, что инфляция может находиться на уровне 9,5%.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что в феврале пенсионеры получат увеличенную пенсию за февраль и доплату за январь. При этом он отметил, что уже в декабре 2024 года начались досрочные перечисления пенсий за первые числа января.