Молодой чемпион Володар Мурзин рассказал о побеге от отца из-за рукоприкладства

В канун Нового года в Нью-Йорке 18-летний уроженец Нижнего Тагила россиянин Володар Мурзин шокировал шахматный мир, выиграв чемпионат мира по рапиду. Однако его новое интервью еще больше взбудоражило общественность. Юный чемпион признался, что сбежал от отца, который регулярно колотил его и четырех сестер.

По словам Володара, последние девять лет он терпел постоянные побои родителя. Причем доставалось не только ему, но и сестрам.

"Меня он начал постоянно бить с семи лет, старшую сестру лопатой ударил, когда они со средней сестрой приехали к нему в гости, маме угрожал, оскорблял. Рукоприкладство в отношении всех домашних для него было в порядке вещей", - сообщил Мурзин.

В 11 лет Володар выиграл детский чемпионат Европы по шахматам, и ему поступило предложение перебраться в Москву. Не долго думая, семья быстро покинула Нижний Тагил. Теперь Володар с матерью и сестрами живет в служебной квартире в Химках.

Интересно, что несмотря на то, что отец называл шахматы "игрой дьявола", он заставлял играть до изнеможения. Причем успехи Володара никак не смягчали сурового отца.

"Он просто вел себя неадекватно. Утверждал, что голову надо мыть только сырыми яйцами, брал яйцо и мог разбить о мою голову, о головы сестер. В случае возражений мог головой об стену припечатать", - сообщил Мурзин в интервью "Чемпионату".