Знаменитости скорбят из-за смерти Евгении Добровольской

Сегодня, 10 января, стало известно о смерти известной актрисы Евгении Добровольской. Артистка скончалась в результате тяжелой болезни. В Сети уже многие коллеги прокомментировали печальную новость. Так, актер Станислав Садальский сообщил, что Добровольская "очень болела, лечилась, диагноз скрывала от посторонних", а когда сильно похудела, утверждала, что "это ЗОЖ".

Садальский вспомнил, как однажды они сидели в гостинице и ели вареники с картошкой, и Евгения утверждала, что не ела ничего вкуснее. Тогда она только рассталась со своим первым мужем Вячеславом Барановым.

"Была маленькая, смешная, худенькая, как ребенок. Хотя сама уже мама. Царствие небесное, потрясающая актриса была. И человек добрый, красивый, честный, талантливый. Страшно жаль…" - признался Садальский в своем ЖЖ.

Не менее проникновенным постом о Евгении Добровольской поделилась на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" актриса Юлия Снигирь. Она опубликовала несколько совместных фотографий с артисткой и написала:

"Мы тогда все заболели ковидом и были уверены, что дальше будет только легче, а оказалось, что впереди много горя... Спи спокойно, дорогая Женя, ты слишком много на себе несла..."

Оказалось немногословным, но не менее драматичным и сообщение актера Максима Виторгана. Он опубликовал в своем официальном телеграм-канале такие строки, посвященные уходу Евгении Добровольской:

"Женечка… Такая живая… Как вы умирать надоели… Светлая память…"