Искренность и мужество: какой мы запомним Евгению Добровольскую

Сила и беззащитность, искренность и мужество – вот впечатление от ее героинь. Эту предельную естественность зрители заметили и полюбили сразу, когда еще в 1983-м Евгения Добровольская дебютировала в картине Павла Чухрая "Клетка для канареек".

Трудно поверить, что эта харизматичная девушка с огромными глубокими глазами в театральный вуз поступила лишь со второй попытки. Впрочем, в своих неудачах она всегда винила только себя. Была, как признается, чересчур дерзкой, неудобной, вспыльчивой. О карьере артистки мечтала еще с детства. В школьные годы занималась балетом, играла в театральной студии. Всегда знала, чего хочет от жизни.

"Я знала, что я буду делать, поэтому я в классе ни с кем не дружила и они мне были не интересны. Я совсем не влюбчивая", — рассказывала артистка.

После учебы в ГИТИСе Добровольская выходила на сцену МХАТа имени Горького, "Современника", МХТ имени Чехова. На ее счету более 20 спектаклей. Она - рекордсмен легендарной "Чайки", сыграла там все женские роли. И каждую умела "оживить", пропустив через себя. Не только потому, что была тонким психологом. Перфекционизм, бескомпромиссность в работе - это про нее.

"Она не могла просто взять и пойти на площадку. Ей важны были разговоры с режиссером, для нее важно было погрузиться в роль. Не просто прийти и сделать пробы. Она горела постоянно. Мне это часто мешало. Я раздражался, меня это бесило. Но я понимал, что она права. Без этого невозможно было сыграть", — отметил режиссер Александр Котт.

В ее фильмографии - десятки работ. "Артистка", "Механическая сюита", "Мертвые души", "Королева Марго", "Белая гвардия", "Участок". Коллеги так говорили про Добровольскую: актриса, которая может сыграть все.

"Она была прекрасной, одной из лучших актрис нашей страны. И в России, и в советские времена. Определенную нишу занимала. Своей индивидуальностью, своим темпераментом, своим обаянием. И когда стала взрослой, тоже блестяще выступала. И в кино, и в театре", — говорит ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

Наград у Добровольской было не меньше, чем ролей. Она - лауреат и международных фестивалей, и самых престижных российских кинематографических премий. Но, несмотря на это, ни в жизни, ни в творчестве не успокаивалась, не "бронзовела". До последнего боролась и с тяжелой болезнью. Не сдавалась.