Суд не удовлетворил иск россиянина к Роскомнадзору из-за замедления YouTube

Красногвардейский суд Санкт-Петербурга отказал местному жителю в удовлетворении исковых требований к Роскомнадзору в связи с замедлением работы видеохостинга YouTube в стране. По мнению истца, ведомство не обеспечило должного контроля за действиями корпорации Google, что привело к нарушению прав граждан на доступ к информационным технологиям, рассказала в своем телеграм-канале руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Суд, отказывая в иске, объяснил причину такого решения: по закону Роскомнадзор не имеет полномочий на проведение контрольных мероприятий в связи со снижением на территории России скорости обмена данными в отношении того или иного домена.

"Полномочий контролировать Google LLC у РКН не имеется, а доказательств того, что скорость работы YouTube не позволяет вообще им пользоваться, суду не представлено", - объяснила Лебедева.

Ранее Владимира Путина в ходе совмещенной пресс-конференции и прямой линии спросили о замедлении работы YouTube в России. "Google, создавая в России свою сеть, создал и "дочки", юрлица, серверы. Когда Запад стал вводить санкции и ограничения, Google сократил финансирование своих "дочек", поставок техники. Второе - YouTube и Google должны соблюдать наши законы. Не должны злоупотреблять Сетью для достижения политических целей. Из-за этого к ним появляются претензии. Они должны выбрать: соблюдать наши законы или работать только у себя. А свято место пусто не бывает", - высказался российский президент.