Двукратный номинант на "Оскар" сыграет Владимира Путина

Джуд Лоу сыграет Владимира Путина в фильме "Кремлевский волшебник" Оливье Ассаяса, экранизации одноименной книги Джулиано да Эмполи. Об этом сообщил сам голливудский актер в интервью Deadline.

"Я говорю это с сомнением, потому что я еще не начал работать над ним. То есть я начал, но на данный момент это похоже на восхождение на Эверест, так что я стою у подножия и думаю: "О боже, что я наделал?". Я часто так чувствую себя, когда говорю "да". Я думал: "О боже, как же я это сделаю?". Но в любом случае, это моя проблема", - сообщил артист.

Отметим, что действие художественного фильма будет происходить в России в начале 90-ых годов. Главным героем триллера будет телепродюсер Вадим Баранов, который становится политтехнологом сотрудника КГБ Владимира Путина.

Кроме того, в ленте задействованы Пол Дано, Алисия Викандер, Зак Галифианакис и Том Стерридж.