Дроны ВСУ атаковали жилые дома в Котовске: есть пострадавшие

В Котовске Тамбовской области беспилотники атаковали два многоквартирных дома. Несколько человек получили травмы от осколков стекла, им оказана медицинская помощь, сообщает "ТВ Центр".

Как сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Первышов, здания повреждены незначительно. Для жителей пострадавших квартир организовали пункт временного размещения.

Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы, территория оцеплена. Последствия атаки дронов ликвидируются. После оценки нанесенного ущерба люди смогут вернуться домой.