Бездумная поддержка Украины европейцами больно бьёт по самим спонсорам киевского режима. Мало того, что экономика многих стран ЕС в глубоком кризисе, так теперь под угрозой находится их безопасность. Как пишет газета Politico, Дания не сможет противостоять попыткам Дональда Трампа присоединить Гренландию к США, поскольку большую часть своих вооружений передала на нужды ВСУ.

Самое популярное политологическое развлечение сейчас: это попытка угадать - как быстро и как именно Трамп изменит отношения с Россией. Financial Times уже пугает отменой санкций, якобы в коридорах Еврокомиссии паника.

Стоит ли верить этой статье - большой вопрос. Во время своего первого президентского срока Трамп не отменял, а вводил санкции против России и начал программу вооружения Украины. Да и многое в США, в том числе геополитический курс зависит не только от главы государства.

Но сам Трамп уже закусил удила по разным вопросам. Между Канадой и США назревает торговая война. Кроме того, Трамп опубликовал видеоролик, на котором несколько жителей Гренландии просят его спасти остров и заявляют о желании присоединиться к США.

Видео сняли во время визита в Гренландию Трампа-младшего. Власти Дании негативно воспринимают подобные выпады. Административно крупнейший в мире остров подчинён Копенгагену, то есть Европе, но географически является частью Северной Америки - на это давит Трамп и сила явно на его стороне. Получается парадокс: одна страна НАТО должна защищаться от другой. Отдельный вопрос - заступится ли за Данию Европа?

Ещё избранный президент Дональд Трамп крайне скептически относится к поддержке Украины. Он уже заявил о подготовке встречи с российским лидером. В Кремле уточнили, подобный контакт на высшем уровне могут начать прорабатывать только после инаугурации нового американского президента. Она назначена на 20 января. В целом же Москва готова к переговорам.