Авиаперевозчиков обязали сажать детей вместе с родителями

С 20 января авиаперевозчики будут обязаны предоставлять детям места в самолёте рядом с родителями. Соответствующий приказ издало Министерство транспорта. Ранее глава ведомства Роман Старовойт на совещании Владимира Путина с членами правительства обещал проработать вопрос совместного размещения на борту.

Теперь детей в возрасте до 12 лет и сопровождающего их пассажира без дополнительной платы будут сажать в одном ряду в кресла, не разделённые проходом. Дети до двух лет могут лететь бесплатно на внутренних рейсах, при условии, что им не требуется отдельного места.

Если же оно необходимо, то на всех рейсах, кроме субсидированных направлений, скидка на билет для ребёнка составит 50%. На международных маршрутах отдельное кресло для пассажира в возрасте до двух лет будет дешевле на 90%, сообщает "ТВ Центр".