Из затонувшего в Чёрном море танкера вытекает мазут

На Кубани всю ночь шли работы на месте обнаружения выброса нефтепродуктов в Темрюкском районе. Собранный мазут вывозят самосвалами без остановки.

Затонувший танкер "Волгонефть 239" находится на мели в районе порта Тамань. Площадь загрязнения - около трёхсот метров. На месте работают более ста человек.

Главная задача сейчас – не дать мазуту распространиться дальше. Для этого его притягивают к берегу боновыми заграждениями, а затем собирают сетями, ковшами и лопатами. С ювелирной точностью здесь работают машинисты погрузчиков.

Спасатели оперативно обустроили дорогу к бухте - за несколько часов подъезд отсыпали щебнем. Чтобы не терять время, технику заправляют прямо на берегу. Собранный мазут отвозят на утилизацию, сообщает "ТВ Центр".