В Нижнем Новгороде спасли собаку, просидевшую неделю в трубе

Необычную спасательную операцию провели в Нижнем Новгороде. Там больше недели неравнодушные жители пытались вызволить собаку: пёс по кличке Сынок сидел в трубе на высоте четырёхэтажного дома.

Как он там оказался, неизвестно. Предположительно, пёс залез в трубу, испугавшись звуков новогодних салютов. Всё это время бедолагу безуспешно пытались выманить едой.

В итоге на помощь приехали сотрудники МЧС с альпинистским снаряжением. Однако, в руки к спасателю собака не пошла, пришлось залезать в трубу и подталкивать животное к выходу с противоположной стороны.

Освободившись, пёс под аплодисменты отправился по своим делам. Все отверстия трубы закрыли, чтобы ситуация не повторилась, сообщает "ТВ Центр".